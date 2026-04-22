التدخين يُهدّد صحة القلب.. مخاطر قاتلة تزيد خطر الوفاة 3 أضعاف

كشفت تقارير صحية حديثة، أن التدخين لا يزال أحد أخطر العوامل المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي إلى آلاف الوفيات سنويًا، ويضاعف خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل كبير.

التدخين يتسبب في آلاف الوفيات سنويًا

وفقًا للبيانات، تسبب التدخين في أكثر من 20 ألف حالة وفاة سنويًا في أستراليا وحدها، أي ما يعادل أكثر من 55 حالة وفاة يوميًا، ما يعكس حجم الخطر الذي تمثله هذه العادة على الصحة العامة.

زيادة خطر الوفاة وأمراض القلب

وأوضحت التقارير أن المدخنين أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بما يقارب 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين، كما أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية يتضاعف بشكل ملحوظ حتى لدى من يدخنون عددًا قليلاً من السجائر يوميًا.

كيف يضر التدخين بالقلب؟

ويسبب التدخين تلفًا مباشرًا في الشرايين التاجية، حيث يؤدي إلى تراكم الدهون (اللويحات) داخل الأوعية الدموية، ما يعيق تدفق الدم إلى القلب ويزيد من احتمالية حدوث جلطة.

كما يساهم في تضييق الأوعية الدموية وتسريع عملية تصلب الشرايين، ةفقا لمل نشر في موقع “Better Health”.

مواد سامة داخل السجائر

ويحتوي دخان التبغ على آلاف المواد الكيميائية الضارة، أبرزها:

ـ النيكوتين: مادة تسبب الإدمان وترفع ضغط الدم

ـ أول أكسيد الكربون: يقلل نسبة الأكسجين في الدم

ـ القطران: مادة سامة تترسب في الرئتين وتسبب السرطان

التدخين السلبي خطر لا يقل أهمية

ولا يقتصر الضرر على المدخنين فقط، بل يمتد إلى الأشخاص المحيطين بهم، حيث يزيد التدخين السلبي من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 30%، كما يشكل تهديدًا خطيرًا للأطفال، ويرفع احتمالات الإصابة بالربو والتهابات الرئة.

فوائد الإقلاع عن التدخين

وتبدأ فوائد التوقف عن التدخين في الظهور سريعًا، حيث:

ـ خلال 24 ساعة: ينخفض ضغط الدم ويتحسن معدل ضربات القلب

ـ خلال 3 أشهر: تتحسن وظائف الرئة والدورة الدموية

ـ خلال عام: تقل مخاطر أمراض القلب بشكل ملحوظ

ـ خلال سنوات: ينخفض خطر الإصابة بالجلطات تدريجيًا

طرق فعالة للإقلاع عن التدخين

وينصح الخبراء بالاعتماد على الدعم الطبي والعلاجات البديلة مثل بدائل النيكوتين، إلى جانب الدعم النفسي من الأسرة والأصدقاء، لتحقيق أفضل النتائج في الإقلاع عن التدخين.