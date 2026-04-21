مشروع قانون تاريخي.. البرلمان البريطاني يحظر التدخين على مواليد 2008 وما بعدها

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون جديد يمنع بشكل تدريجي أي شخص ولد في أو بعد عام 2008 من شراء التبغ، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إنشاء "جيل خالٍ من التدخين" وتقليل الوفيات والأعباء الصحية المرتبطة بالتدخين.

وينص مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية على حظر بيع منتجات التبغ قانونيًا لمن ولدوا بعد 1 يناير 2009 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد حصوله على الموافقة الملكية الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التشريع بعد مسار برلماني طويل بدأ في نوفمبر 2024، واكتمل بموافقة مجلس اللوردات على تعديلات مجلس العموم، وسط توقعات بأن يؤدي على المدى البعيد إلى إنهاء التدخين تدريجيًا.

وتشير التقديرات إلى أن التدخين يتسبب في عشرات الآلاف من الوفيات سنويًا في إنجلترا، إضافة إلى تكاليف صحية واقتصادية بمليارات الجنيهات، ما دفع الحكومة إلى وصف القانون بأنه "نقطة تحول تاريخية في الصحة العامة".

كما يتضمن القانون صلاحيات لتوسيع القيود على التدخين في الأماكن العامة، إلى جانب تشديد القيود على الإعلانات والترويج لمنتجات النيكوتين والسجائر الإلكترونية، خاصة الموجهة للأطفال والشباب.