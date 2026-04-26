المستشار جميل حليم: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أُقر بإجماع الكنائس لأنه يستند إلى العقيدة|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب
عبد العزيز جمال

ارتفع معدل بحث المواطنين خلال الأيام الأخيرة عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، خاصة بين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات، باعتبارها واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، حيث تمتد لعدة أيام متتالية تمنح الجميع فرصة للراحة والتجمعات العائلية.
 

معهد الفلك: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة و19 دقيقة في القاهرة والجيزة

ويترقب ملايين المواطنين في مصر إعلان موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 للاستعداد للسفر أو ترتيب الزيارات العائلية وقضاء عطلة العيد، في ظل كونها من أكثر المناسبات الرسمية التي يحصل فيها العاملون على فترة راحة طويلة.
 

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

  • الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
  • الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
  • الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
  • السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات لعام 1447 هجريًا ستوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ويمثل يوم عرفة أهمية كبيرة لدى المسلمين، حيث يحرص الكثيرون على صيامه لما له من فضل عظيم، لذلك فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 يبدأ فعليًا من هذا اليوم المبارك.

ويظل الموعد النهائي الرسمي مرتبطًا بإعلان دار الإفتاء بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة.
 

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

يبلغ عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 رسميًا خمسة أيام متصلة، تشمل وقفة عرفات وأيام العيد الأربعة.

ويمثل هذا العدد من الأيام فرصة مثالية للموظفين والعاملين لقضاء عطلة طويلة، سواء داخل المدن أو بالسفر إلى المحافظات الساحلية أو زيارة الأقارب.

ولهذا السبب، يتزايد الاهتمام بمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 مبكرًا للاستعداد لتنظيم الإجازة والاستفادة منها بشكل أفضل.

أهمية إجازة عيد الأضحى المبارك

تعد إجازة عيد الأضحى المبارك من أهم الإجازات الرسمية في مصر والعالم الإسلامي، نظرًا لارتباطها بشعائر دينية مهمة، مثل ذبح الأضاحي وصلاة العيد وصلة الرحم.

كما تمنح إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 فرصة كبيرة للتجمعات العائلية والسفر والاستجمام، ما يجعلها من أكثر الإجازات انتظارًا طوال العام.

وتتميز هذه الإجازة بأنها الأطول نسبيًا مقارنة بمعظم العطلات الرسمية الأخرى، لذلك تحظى باهتمام واسع بين العاملين والطلاب.

الإجازة الرسمية المقبلة قبل عيد الأضحى

قبل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، يحصل العاملون في مصر على إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2026، وهي المناسبة الوطنية التي تحتفل فيها مصر بذكرى استرداد كامل أراضي سيناء عام 1982.

وتأتي هذه الإجازة قبل شهر تقريبًا من موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، ما يمنح الموظفين فرصة إضافية للراحة قبل عطلة العيد الكبرى.

إجازات شهر مايو 2026

يشهد شهر مايو عدة مناسبات رسمية، بجانب موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وأبرزها:

  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال
  • الجمعة والسبت: العطلات الأسبوعية
  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى

ويعد شهر مايو من أكثر الشهور التي تتضمن إجازات رسمية، خاصة مع تزامن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 مع نهاية الشهر.
 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، تتبقى عدة إجازات رسمية أخرى خلال العام، من بينها:

  • رأس السنة الهجرية
  • ثورة 30 يونيو
  • ثورة 23 يوليو
  • المولد النبوي الشريف
  • عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر

ورغم تعدد هذه الإجازات، تبقى إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 من أطول الإجازات وأكثرها أهمية للمواطنين.

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

