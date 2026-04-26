هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

تصدر اسما الإعلاميين لميس الحديدي ومحمود سعد مؤشرات التريند خلال الساعات الماضية، بعد تبادل منشورات لافتة حملت عبارات “حب” أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.



البداية جاءت عبر منشور من لميس الحديدي أعلنت فيه بشكل مباشر: “اعتراف صريح.. أنا بحب محمود سعد”، وهو ما أثار حالة من الجدل، خاصة بسبب الصياغة المفاجئة التي دفعت البعض للاعتقاد بوجود علاقة عاطفية بينهما.

لكن لميس سرعان ما أوضحت أن هذا “الحب” نابع من إعجابها بأسلوب محمود سعد في تفسير آيات القرآن الكريم، مشيدة بقدرته على اختيار الآيات وشرحها بطريقة مؤثرة وسلسة تمس وجدان الجمهور

