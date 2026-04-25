علي الحجار: طبقت تعليمات ضياء العوضي منذ 11 شهر وخفيت من حاجات كتير

تحدث الفنان علي الحجار عن تجربته الشخصية مع الراحل ضياء العوضي، على هامش حضوره مراسم العزاء، حيث عبّر عن امتنانه الكبير للدور الذي لعبه العوضي في تحسين حالته الصحية .



وقال الحجار إنه اتبع النظام الذي كان يقدمه ضياء العوضي من خلا الفيديوهات لمدة 11 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذه التجربة كان لها أثر بالغ في تغيير حياته الصحية بشكل جذري.

وأوضح أنه كان يعاني من عدة مشكلات صحية ، أبرزها آلام العمود الفقري وارتجاع المريء، إلا أن التزامه بتعليمات العوضي ساعده على التعافي بشكل ملحوظ، حتى اختفت هذه الأعراض تقريبًا.



وأكد الحجار أنه لم يلتقِ شخصيًا بالراحل طوال فترة اتباعه للنظام، لكنه كان حريصًا على الالتزام بكل النصائح التي كان يقدمها عبر منصاته المختلفة، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – مدى تأثير العوضي الإيجابي على حياة الكثيرين حتى دون تواصل مباشر.



وتحوّلت كلمات الحجار خلال العزاء إلى رسالة تقدير وامتنان، حيث دعا للراحل بالرحمة والمغفرة



يُذكر أن ضياء العوضي كان من الأسماء البارزة في مجال التغذية العلاجية، واستطاع خلال السنوات الأخيرة أن يحقق انتشارًا واسعًا عبر تقديمه أنظمة غذائية