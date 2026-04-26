ترامب: لا يمكن ربط الهجوم ومحاولة اغتيالي بالحرب على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال إنه لا يمكن ربط الهجوم الذي استهدف حفل عشاء كان يحضره في أحد فنادق واشنطن بالحرب على إيران.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هو المستهدف: "أعتقد ذلك".



و⁠قال الرئيس الأمريكي إن ‌رجلا مسلحا "بحوزته ‌العديد ‌من الأسلحة ويرتدي ‌سترة واقية من ‌الرصاص" ⁠اقتحم نقطة ⁠تفتيش ‌أمنية خلال ⁠حفل عشاء ⁠مراسلي البيت الأبيض، ⁠مما أسفر عن إصابة أحد أفراد إنفاذ القانون.

وتابع: "يعتقدون أن المهاجم تصرف على نحو منفرد، وأنا أعتقد ذلك أيضًا".



ووصف ترامب المشتبه به بأنه "كان قاتلاً محتملًا".

وأخرج أفراد جهاز ​الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل، من حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض ليل السبت، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.



