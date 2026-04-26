خبير استراتيجي: لا تهديدات عسكرية مباشرة لسيناء.. والتحدي «اقتصادي»

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل تعتمد على استراتيجية الحرب خارج الحدود، إلى جانب الارتكاز على موانع طبيعية واختيارها كحدود دفاعية تمثل خطوط حماية أمنية.

وأوضح هشام الحلبي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تتبنى مفهوم "الحدود الآمنة"، وهو ما تحاول تطبيقه حاليًا في جنوب لبنان وبعض المناطق داخل سوريا، في إطار رؤيتها الأمنية القائمة على التوسع والوصول إلى حدود طبيعية تعزز من قدرتها الدفاعية.

وأشار إلى أن نظرية الخطوط الدفاعية تُعد من النظريات العسكرية المعروفة عالميًا، إلا أن حرب أكتوبر 1973 مثلت نقطة تحول كبيرة بعدما نجحت في كسر هذه النظرية، وإثبات إمكانية تجاوز التحصينات العسكرية التقليدية. وأضاف أن تأمين سيناء لا يعتمد فقط على الإجراءات العسكرية، بل يرتكز أيضًا على التنمية الشاملة والقوة البشرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تنفذ خطة تنمية متكاملة داخل شبه الجزيرة.

ولفت إلى أن جهود الربط بين سيناء والدولة شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه في عام 2014 كان هناك نفق واحد فقط أسفل قناة السويس، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى ستة أنفاق، بما يعزز حركة التنمية والاستثمار. وشدد على أن ربط سيناء بباقي أنحاء الدولة يمثل عنصرًا بالغ الأهمية، لأنه يسهم في جذب الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد هشام الحلبي أنه مطمئن على وضع سيناء وعلى قدرة مصر في حماية أراضيها، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي تهديدات عسكرية مباشرة تمس المنطقة، بينما يظل التأثير الاقتصادي هو التحدي الأكبر نتيجة التداعيات السلبية للحروب الجارية والتوترات الإقليمية.