قرارات عاجلة من مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماع اليوم.. ماذا حدث؟

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.
وقرر المجلس ما يلي:
- اعتماد تشكيل لجنة شئون العاملين برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق وعضوية كل من محمد الغزاوي والمهندس حازم هلال عضوي المجلس، إلى جانب المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير إدارة شئون العاملين.
- تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة مجلس إدارة حساب مزايا العاملين ومكافأة ترك الخدمة، والذي يضم في عضويته كلا من: المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير شئون العاملين ورئيس نقابة العاملين.
- الموافقة على انضمام محمد الغزاوي عضو المجلس، إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
- استعرض المجلس التكليفات الصادرة للجان التي تم اعتمادها في بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة في مجالات العضوية والتحول الرقمي والاستثمار، وأيضًا التكليفات الصادرة لأعضاء مجلس الإدارة المكلفين بالتنسيق مع شركات الأهلي للمنشآت والخدمات وكرة القدم، على أن يتم في الجلسة القادمة عرض الأعمال التي تم الانتهاء منها لإقرارها واعتمادها.