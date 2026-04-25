119 سنة .. كولر يشارك جماهير الأهلي الاحتفال بذكرى تأسيس النادي

احتفى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بذكرى تأسيس النادي من خلال استوري عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر مارسيل كولر عبر حسابه على ستوري موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": «119 سنة أهلي».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.