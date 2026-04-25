بحضور رئيس الاتحاد.. تكريم مجلس الأهلي لسيدات الطائرة بعد الفوز ببطولة أفريقيا| صور

كرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وحضور رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي، بعد أن توج ببطولة ‏أفريقيا للكرة الطائرة للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وكتب الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، فصلًا جديدًا من فصول التاريخ، بعد أن توج ببطولة ‏إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، والتي أقيمت في ضيافة النادي، بعد الفوز على البنك التجاري ‏الكيني بنتيجة 3-1، بعد أداء قوي من جانب اللاعبات على مستوى حوائط الصد والإرسالات، لينهي ‏الموسم بتحقيق خماسية تاريخية.‏

أقيمت المباراة الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل وسط حضور ‏جماهيري كبير، ونجح الفريق في التأهل لبطولة العالم للأندية وتعزيز رقمه كأكثر الأندية تتويجًا باللقب ‏برصيد 11 بطولة.‏

خسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 22-25، وعاد سريعًا في اللقاء وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-15، بعد ‏أداء قوي على مستوى الضرب الساحق.‏

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، وحسم الفريق البطولة بعد الفوز الساحق في ‏الشوط الرابع بنتيجة 25-15.‏

وتوج «سيدات طائرة الأهلي» بالبطولة الخامسة في موسم استثنائي توج الفريق بكل البطولات بعد حصد ‏دوري المرتبط، وكأس السوبر، ودوري السوبر، وكأس مصر وبطولة إفريقيا.