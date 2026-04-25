بحضور رئيس الاتحاد.. تكريم مجلس الأهلي لسيدات الطائرة بعد الفوز ببطولة أفريقيا| صور

كرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وحضور رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي، بعد أن توج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للمرة الحادية عشرة في تاريخه.
وكتب الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، فصلًا جديدًا من فصول التاريخ، بعد أن توج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، والتي أقيمت في ضيافة النادي، بعد الفوز على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1، بعد أداء قوي من جانب اللاعبات على مستوى حوائط الصد والإرسالات، لينهي الموسم بتحقيق خماسية تاريخية.
أقيمت المباراة الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل وسط حضور جماهيري كبير، ونجح الفريق في التأهل لبطولة العالم للأندية وتعزيز رقمه كأكثر الأندية تتويجًا باللقب برصيد 11 بطولة.
خسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 22-25، وعاد سريعًا في اللقاء وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-15، بعد أداء قوي على مستوى الضرب الساحق.
وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، وحسم الفريق البطولة بعد الفوز الساحق في الشوط الرابع بنتيجة 25-15.
وتوج «سيدات طائرة الأهلي» بالبطولة الخامسة في موسم استثنائي توج الفريق بكل البطولات بعد حصد دوري المرتبط، وكأس السوبر، ودوري السوبر، وكأس مصر وبطولة إفريقيا.