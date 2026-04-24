رجال طائرة الأهلي يواجه نظيره الكيني اليوم ببطولة أفريقيا

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره البنك الكيني في الثالثة عصر اليوم الجمعة في ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا بالأندية المقامة في رواندا.

كما يواجه بتروجت نظيره بلاك راينوز الزيمبابوي الخامسة مساء.

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال الكرة عن وقوع فريق الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: كاميرون سبورتس - ​كبلر الرواندي - ​سبورت إس الأوغندا - ​انجيس الإيفواري - البنك الكيني.

و تضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من، حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.