محاضرة بالفيديو لـ«رجال طائرة الأهلي» قبل مواجهة بنك العدالة الكيني

عقد جوردون مايفورث المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق، عقب تناول وجبة الإفطار، لوضع اللمسات النهائية على طريقة اللعب قبل مواجهة فريق بنك العدالة الكيني في بطولة إفريقيا المقامة برواندا.

وعقب ذلك أدى لاعبو فريق الأهلي صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة إلى جانب لاعبي فريق بتروجت الذين يقيمون في نفس الفندق، وذلك قبل التوجه لصالة المباراة.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، داخل صالة Petit stade، ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز الثاني له، بعد الفوز بالأمس على حساب فريق الكاميرون الرياضي الكاميروني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأوقعت القرعة الأهلي على رأس المجموعة الثانية، مع فرق الكاميرون الرياضي الكاميروني، وكيبلر الرواندي، وسبورتس الأوغندي، وإيه إس إنجيس الإيفواري، وبنك العدالة الكيني.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم: حسام يوسف وعبدالحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبدالرحمن سعودي وعبدالرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كلا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.