قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

ينشر موقع "صدى البلد" تحركات أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، سواء داخل محلات الجزارة أو في أسواق الماشية الحية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

شهدت أسعار اللحوم البلدي تباينًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 360 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكندوز العادي حوالي 450 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو اللحوم البتلو إلى 495 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه.

كما سجل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 350 و370 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا، بحسب الجودة ونوع التقطيع.

وفي نفس السياق، بلغ سعر كيلو عرق الفلتو نحو 420 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 450 جنيهًا داخل الأسواق المحلية.



أسعار الماشية الحية (القائم)



وفي أسواق الماشية، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو الجاموسي الحي: من 160 إلى 175 جنيهًا

سعر كيلو الكندوز الحي: نحو 210 جنيهات

سعر كيلو الضأن الحي: حوالي 250 جنيهًا

سعر كيلو الجمل الحي: نحو 240 جنيهًا

وتعكس هذه الأسعار حالة من التوازن النسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

شعبة القصابين تحسم الجدل حول الأسعار

في السياق ذاته، نفى رئيس شعبة القصابين وجود أي زيادات كبيرة في أسعار العجول، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن ارتفاعات تصل إلى 50 جنيهًا غير دقيق.

وأوضح أن الزيادة الفعلية لا تتجاوز 10 إلى 15 جنيهًا فقط مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن السوق يشهد وفرة واضحة في المعروض، وهو ما ساهم في الحد من أي قفزات سعرية كبيرة.

وفرة المعروض توازن السوق.

وأضاف أن السوق المحلي يعتمد على مصادر متعددة من اللحوم، سواء الإنتاج المحلي أو الواردات الحية والمجمدة، وهو ما ساعد في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن سعر كيلو العجول يتراوح حاليًا بين 190 و205 جنيهات، مع توقعات باستمرار الاستقرار مع اقتراب موسم عيد الأضحى نتيجة توافر الكميات.



جودة اللحوم واستقرار نسبي



وأكد أن جميع أنواع اللحوم المطروحة في الأسواق، سواء البلدي أو المستورد، تتمتع بجودة جيدة، وتشمل اللحوم البقري والجاموسي والخراف والماعز، لافتًا إلى أن أسعار الخراف تتراوح بين 230 و250 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار العجول الجاموسي من 170 جنيهًا.

وأوضح أن سوق اللحوم يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تسجيل زيادات طفيفة مرتبطة بمدخلات الإنتاج وحركة السوق العالمية.