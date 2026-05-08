حملات تموينية مكثفة بالغربية.. ضبط 3500 لتر زيوت مجهولة المصدر و194 كجم لحوم ودواجن فاسدة و450 كجم سكر تمويني مجمع

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بإحكام الرقابة والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بمراكز سمنود والمحلة الكبرى والسنطة وزفتى عن ضبط 3500 لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر، و194 كجم لحوم ودواجن ورنجة ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها، إلى جانب ضبط 450 كجم سكر تمويني مجمع بغرض الاتجار غير المشروع، وتحرير محضر تصرف في 160 لتر زيت تمويني بالمخالفة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.