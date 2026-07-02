الضأن تخطت 450 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 يوليو 2026

استمرت أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستورد على ارتفاعها الطفيف، خلال تعاملات اليوم الخميس 2 يوليو 2026، سواء في محلات الجزارة، او منافذ وزارة الزراعة ووطنية، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 370 جنيهًا.

ـ فيما وصل سعر اللحم الكندوز إلى 444 جنيهًا.

ـ وسجل سعر اللحوم البتلو نحو 464 جنيهًا.

ـ ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ وبلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 477 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ سجل سعر كيلو برجر 300 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو كفتة حاتي 320 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو كفتة الأرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو سجق بلدي 320 جنيهًا

ـ وصل سعر كيلو مفروم دسم إلى 330 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو مفروم أحمر 355 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو حواوشي جاهز 300 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو طرب محشي 390 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر كيلو اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ أما سعر الكيلو من اللحم البقري وصل إلى 280 جنيهًا

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما سعر الموزة وصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.