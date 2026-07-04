أقل من 49 جنيهًا..سعر الدولار اليوم السبت 4 يوليو 2026 في البنوك



استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، مواصلًا الثبات لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع استمرار عطلة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والعطلة الأسبوعية.



أقل سعر للدولار



وسجل أقل سعر للدولار نحو 49 جنيهًا للشراء و49.10 جنيهًا للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي، والتجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري، ليحافظ على مستوياته دون تغيير منذ آخر جلسات العمل الرسمية.



متوسط المركزي



وبلغ متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري نحو 49.07 جنيهًا للشراء و49.19 جنيهًا للبيع، بما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف خلال الفترة الحالية.



ثاني أقل سعر



ووصل ثاني أقل سعر للدولار إلى 49.05 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك، من بينها كريدي أجريكول، وأبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، والكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي، والبركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي.



أسعار أغلب البنوك



وسجل الدولار في أغلب البنوك المصرية مستوى 49.08 جنيهًا للشراء و49.18 جنيهًا للبيع، وذلك في بنوك العربي الإفريقي الدولي، والعقاري المصري العربي، والمصرف المتحد، وHSBC، وقناة السويس، وميد بنك، والمصري الخليجي، ومصر، والأهلي الكويتي، والتنمية الصناعية، والأهلي المصري.



في المقابل، بلغ سعر الدولار في بنكي سايب والمصري لتنمية الصادرات نحو 49.10 جنيهًا للشراء و49.20 جنيهًا للبيع.



أعلى سعر مسجل



وسجل بنك التعمير والإسكان أعلى سعر للدولار عند مستوى 49.25 جنيهًا للشراء و49.35 جنيهًا للبيع، فيما جاء بنك نكست في المرتبة الثانية بسعر 49.18 جنيهًا للشراء و49.28 جنيهًا للبيع.

نفي إصدارات جديدة

وفي سياق متصل، نفى البنك المركزي المصري صحة ما تم تداوله بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي، مؤكدًا عدم طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات خلال الفترة الحالية.

وأوضح البنك أن العملات الورقية المتداولة حاليًا تعود إلى إصدارات سابقة وما زالت تتمتع بقوة الإبراء القانونية، فيما اقتصرت الإصدارات الجديدة خلال السنوات الماضية على العملات المعدنية فقط، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثقة.