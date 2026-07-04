سعر الدولار في السوق الرسمية الآن اليوم السبت 4-7-2026

سجل سعر الدولار استقرارا في مواجهة الجنيه لليوم الثالث على التوالي وذلك مع أول تعاملات في السوق الرسمية صباح اليوم السبت 4-7-2026.

سعر الدولار ثابت

وأظهرت تداولات متوسط سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل لها منذ الأربعاء الماضي.

أجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك المصرية منذ مساء الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة تنتهي مساء اليوم السبت؛ بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2013 و يومي الراحة الأسبوعية المحددة كل جمعة وسبت أسبوعيًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.07 جنيها للشراء و 49.19 جنيها للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 49 جنيها للشراء و 49.1 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، أبزظبي التجاري" .

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي،الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي،البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب في البنوك 49.08 جنيها للشراء و 49.18 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC، قناة السويس، ميد بنك، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 49.1 جنيها للشراء و 49.2 جنيها للبيع في بنكي سايب و المصري لتنمية الصادرات".

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.18 جنيها للشراء و 49.28 جنيها للبيع في بنك نكست.