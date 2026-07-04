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سعر الدولار في السوق الرسمية الآن اليوم السبت 4-7-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في السوق الرسمية الآن اليوم السبت 4-7-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر الدولار استقرارا في مواجهة الجنيه لليوم الثالث على التوالي وذلك مع أول تعاملات في السوق الرسمية صباح اليوم السبت 4-7-2026.

سعر الدولار ثابت

وأظهرت تداولات متوسط سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل لها منذ الأربعاء الماضي.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

أجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك المصرية منذ مساء الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة تنتهي مساء اليوم السبت؛ بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2013 و يومي الراحة الأسبوعية المحددة كل جمعة وسبت أسبوعيًا.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.07 جنيها للشراء و 49.19 جنيها للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار 49 جنيها للشراء و 49.1 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، أبزظبي التجاري" .

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي،الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي،البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب في البنوك 49.08 جنيها للشراء و 49.18 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC، قناة السويس، ميد بنك، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 49.1 جنيها للشراء و 49.2 جنيها للبيع في بنكي سايب و المصري لتنمية الصادرات".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.18 جنيها للشراء و 49.28 جنيها للبيع في بنك نكست.

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