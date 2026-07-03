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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن.. تفاصيل

سعر الدولارر
سعر الدولارر
محمد يحيي

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه استقراره في تعاملات مساء اليوم الجمعة 3-7-2026 علي مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار ثابت

وسجل متوسط سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل لها منذ الأربعاء الماضي.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.07 جنيه للشراء و 49.19 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار 49 جنيها للشراء و49.1 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري" .

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي،الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي،البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب في البنوك 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC، قناة السويس، ميد بنك، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 49.1 جنيه للشراء و 49.2 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصري لتنمية الصادرات".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر

وبلغ أعلى سعر دولار 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع في بنك نكست.

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