البنك المركزي المصري يطلق فيديوً عن الممارسات الاحتيالية لعملاء البنوك

نشر البنك المركزي المصري فيديو توعوي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ والذي يتضمن وضع معلومات مبسطة لمساعدة عملاء البنوك في عدم التعرض للبيانات و سرقة حساباتهم.

وقدم البنك المركزي المصري خلال عرض الفيديو مجموعة من النصائح للعملاء والتي تتضمن عدم الكشف عن أرقام الحسابات والبيانات الخاصة بصاحبه وعدم الانسياق للإدعاء من قبل مجهولين بتنشيط الحسابات أو تقديم مكافآت فورية .

كما تضمنت التحذيرات التي قدمها البنك المركزي بعدم الدخول علي الروابط المجهولة أو فتح رسائل غير معلومة المصدر حرصًا علي بيانات العميل .