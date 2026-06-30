المركزي يوافق علي تعيين يحيي أبو الفتوح رئيسا لبنك التعمير والاسكان

وافق البنك المركزي المصري على تعيين يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لبنك التعمير والإسكان، وذلك ضمن تشكيل مجلس إدارة البنك للدورة الحالية (2026-2029)، ممثلًا عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك، خلفًا لحسن إسماعيل حلمي غانم.

وكشف محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وفق إفصاح البنك للبورصة المصرية، برئاسة باسل بهاء الدين الحنفي، أن المجلس أحاط علمًا بكتاب البنك المركزي المصري المتضمن الموافقة على تعيين يحيى أبو الفتوح في المنصب، وذلك في إطار استكمال تشكيل مجلس الإدارة وفقًا للضوابط المنظمة.

كما استعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع جدول الأعمال، مؤكدًا أن الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس والتي تستوجب الإفصاح جاءت وفقًا لقرارات لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وفوض المجلس رئيس المجموعة القانونية للتمويل العقاري والتسجيل وقيد الأصول، أو من يفوضه، في اعتماد محضر الهيئة العامة للاستثمار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بالسجل التجاري واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة بعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، مؤكدًا الالتزام باستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس.