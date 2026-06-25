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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل بيع أذون خزانة بـ 176.714 مليار جنيه بفائدة 25.2%

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

اعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل طرح أذون خزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة لصالح وزارة المالية، ضمن اجراءات بيع أدوات دين محلية بشكل دوري.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تنظيم مزادًا اليوم الخميس، لبيع أذون الخزانة بسعر فائدة بلغ 25.2% في المتوسط.

وارتفعت طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة بلغت 176.714 مليار جنيه بنسبة نمو عن المستهدف بلغت 96.34%.

وسجلت جملة الطلبات التي قدمها المستثمرين نحو 1663 طلبًا  مقدمًا.

تفاصيل الطرح 

وسجل حجم الطلبات المقدمة لشراء أجل 364 يوما نحو 611 طلبًا بقيمة 96.183 مليار جنيه من أصل 65 مليار جنيه مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به الأجل 25.652% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 23.001%.

وبلغ إجمالي العروض المقدمة من المستثمرين للاستثمارفي أجل 182 يوما نحو 1052 طلبًا بقيمة 80.531 مليار جنيه، من أصل 25 مليار جنيه مستهدفة

وسجل متوسط سعر الفائدة المطروح به الأجل 25.261% وأقل سعر بنسبة 23.001% و أعلي سعر بنسبة 30%.

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