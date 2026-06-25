البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الخميس المقبل.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في 36 بنكًا حكوميًا علي امتداد فروعها المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية، اعتباراً من الخميس المقبل .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أسباب تعطيل العمل في البنوك؛ نظرًا للاحتفال بالذكرى الـ13 من ثورة 30 يونيو 2013.

وقال البنك المركزي المصري إن البنوك ستعود لعملها في الخامس من يوليو المقبل والذي يتوافق مع يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر قبل قليل، فإن البنوك ستحصل على 3 أيام إجازة متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.

تعليمات من البنك المركزي

وفي وقت سابق طالب البنك المركزي المصري، البنوك المصرية بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء العاملين أو المساهمين للشركات تحت التأسيس.

وفي خطاب موجه من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري والموجه لرؤساء البنوك، أنه يحظر على البنوك اتاحة أي تمويلات أو تسهيلات ائتمانية للعملاء بهدف سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة، بالإضافة إلي تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة .

قال “الخولي” إن تلك التعليمات جاءت لدعم واتاحة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض التمويل أنشطتهم بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان .

وأوضح أن التعليمات تتضمن إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك للعملاء.

وحظرت التعليمات، علي البنوك السماح بمنح خطوط الثمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ ٢٥% المقررة وفقا للقانون .

وشددت التعليمات علي مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان.