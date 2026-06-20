البنك المركزي يعلن رفع مستهدفات طرح أذون خزانة لـ 80 مليار جنيه.. غدا

رفع البنك المركزي المصري من مستهدفاته صباح غدا الأحد 20-6-2026؛ من طروحات أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة بزيادة تبلغ 20 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري، فإنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بطرح أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ومن المخطط أن يتم بيع أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يوماً بقيمة 60مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.

تضمن بيع أجل 91 يوما بـ15 مليار جنيه بنفس طرح الأسبوع الماضي وأجل 273 يوما بـ 45 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه.

بالإضافة إلي طرح استحقاق خزانة ذو عائد ثابت لمدة 3 سنوات بقيمة تبلغ 20 مليار جنيه.

مع طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 110 مليار جنيه يومي الخميس والإثنين المقبلين .