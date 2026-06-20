البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح أدوات دين بـ 5 مليارات جنيه في أسبوع

قلص البنك المركزي المصري؛ مستهدفات طرح أدوات دين محلية المستهدف طرحها هذا الأسبوع، بمقدار 5 مليارات جنيه وذلك على أساس أسبوعي.

ويستهدف البنك المركزي المصري بشكل دوري، العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري، والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة؛ نيابة عن وزارة المالية.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 190 مليار جنيه بما يساوي 3.814 مليار دولار ومقارنة بـ 195 مليار جنيه بما يعادل 3.755 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون خزانة، وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بقيمة تبلغ 155 مليار جنيه بنفس قيمة الطرح في الأسبوع الماضي.

ومن المستهدف طرح الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 60 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد بنفس قيمة الطرح في الأسبوع الماضي، بالإضافة لاستحقاق خزانة ذو عائد ثابت بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل مجمل الطرح لـ80 مليار جنيه.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 70 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه؛ بنفس طرح الأسبوع الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري من حجم طرحه لسندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 15 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي