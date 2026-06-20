البنك المركزي: 12.5 تريليون جنيه حجم المطلوبات للإئتمان المحلي بنهاية 2025

ارتفع حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية على مستوي الجهاز المصرفي بنهاية العام الماضي إلي 12.5 تريليون جنيه في مقابل 12.1 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ12.02 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بالعملة المحلية 7.904 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 7.604 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ 7.61 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وتضمن المطلوبات من الحكومة بنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم و الودائع.

وقال التقرير إن المطلوبات من قطاع الأعمال العام لبنود الأوراق المالية والإقراض والخصم، ليصل إلي 474.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 470.311 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 468.4 مليار جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغت أرصدة الإئتمان المحلي للقطاع الخاص 2.7 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.62 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ2.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وصل حجم المطلوبات للائتمان المحلي للقطاع العائلي 1.413 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 1.402 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ1,4 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.