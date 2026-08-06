دمياط توقع بروتوكول توأمة مع الأقصر والفيوم لتعزيز التعلم مدى الحياة

وقّعت محافظة دمياط، ممثلة في الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بروتوكولي توأمة مع كلٍ من محافظة الأقصر، ممثلة في المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، ومحافظة الفيوم، ممثلة في الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال التعلم مدى الحياة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، وبرعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ويأتي توقيع البروتوكولين في إطار التعاون المشترك بين المحافظات المشاركة بالمبادرة، واستنادًا إلى ما تمتلكه محافظة دمياط من خبرات رائدة في مجال التعلم مدى الحياة، حيث حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، تقديرًا لجهودها في ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعليم والتدريب لمختلف فئات المجتمع.

وتهدف بروتوكولات التوأمة إلى توسيع الشراكات المؤسسية بين المحافظات الثلاث، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في بناء القدرات، وتعزيز الابتكار، ودعم فرص التعلم مدى الحياة، بما يواكب مستهدفات الدولة المصرية ورؤية التنمية المستدامة.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن بروتوكولي التوأمة يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين المحافظات، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، وإعداد مجتمع أكثر وعيًا .



