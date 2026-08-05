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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع معدلات الأمان بمصانع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات رفع معدلات الأمان بالمصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بحضور العقيد حسام العطار مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط، والمهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، والمهندس عبد المنعم قتيلو رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وممثلي اللجنة السباعية المختصة بوضع دليل استرشادي للاشتراطات الواجب توافرها بالمنشآت الصناعية، و عدد من ممثلي الجهات المعنية بهذا الملف .

وتناول الاجتماع استعراض المعايير والاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية والاشتراطات البيئية الواجب توافرها بالمنشآت الصناعية، بما يسهم في رفع معدلات الأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات، و بحث آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الاشتراطات الأمنية والوقائية اللازمة.

ووجه محافظ دمياط بحصر جميع الأنشطة المقامة بالمنطقة الصناعية وتصنيفها وفقًا لطبيعة كل نشاط، بما يسهم في تحديد متطلبات الحماية المدنية والاشتراطات اللازمة لكل منشأة، وتحديد الاشتراطات الواجب استيفاؤها بحسب طبيعة كل نشاط .

وأشار محافظ دمياط لأهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة صناعية آمنة ومستدامة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية .

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