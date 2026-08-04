محافظ دمياط يلتقي مدير مديرية الزراعة الجديد لمناقشة ملفات العمل



التقى الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود صبحي رزق مدير مديرية الزراعة الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، حيث قدم "المحافظ" التهنئة له بمناسبة توليه مهام عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

وخلال اللقاء، ناقش " محافظ دمياط " عددًا من ملفات العمل بقطاع الزراعة، والخطط المستهدفة لتطوير الأداء وتعزيز جهود المديرية خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي .

ولفت الدكتور حسام الدين فوزي إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لمديريات الخدمات، وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ خططها، لتحقيق التكامل و توحيد الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على أرض المحافظة وخدمة أهالي دمياط .