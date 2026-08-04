تشغيل وحدات المجمع المتكامل لتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بدمياط

تقدم عدد من اصحاب التراخيص والموافقات البيئية بدمياط، بطلب إلى الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط، بشأن استغلال وإدارة وتشغيل وحدات مشروع المجمع المتكامل لتدوير والتخلص الامن من المخلفات الصلبة بمحافظة دمياط " صنع تدوير المخلفات الصلبة".

وجاء في طلبهم المقدم لمحافظ دمياط ، عن بالغ تقديرهم ودعمهم الكامل لهذا المشروع القومي المتميز، والذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داخل المحافظة.

وأوضح الطلب، أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على الجانب البيئي والتخلص الأمن من المخلفات، بل يعد فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد وتوفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة.

وفي هذا السياق، ونظرا لاهميه الاستراتيجية القصوى لهذا المشروع وانعكاساته المباشرة على المجتمع الدمياطي، فطالبوا بالموافقة على أن تكون هذه المناقصة بجميع شروطها قاصرة ومخصصة وقائمة بالكامل على أبناء

المحافظة و الحاصلين علي موافقة بيئية؛ بحيث تكون ملكية المشروع، وإدارته التنفيذية، وكافة الطواقم التشغيلية والعمالة من أبناء محافظة دمياط حصريا.

وأكدوا أن إسناد هذا المشروع الحيوي لابناء دمياط يضمن بقاء العوائد الاستثمارية والتنموية داخل المحافظة، فضلا عما يمتاز به المستثمر الدمياطي من غيرة من كفاءة وقدرة على إدارة هذا المرفق الهام بأعلى معايير الجودة،

بما يخدم الرؤية المستدامة.