قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامل بمصنع طوب وانتحل صفة قاضٍ.. مفاجآت جديدة في قضية «القاضي المزيف» | فيديو
فيفا: ادعاء استضافة المغرب لمباراة نهائي كأس العالم 2030 «كاذب ومضلل»
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يواصل سلسلة "قوانين روحية للحياة" بـ"قانون الشهادة للمسيح"
«التنازل الأمريكي» يقرب اتفاق هرمز| تهديدات إيرانية للخليج.. وترقب موافقة مجتبى خامنئي
انتظار «مودريك» الطويل ينتهي بعودة مُثيرة للعب مع تشيلسي
ثاني الشهادة الثانوية الأزهرية: أحلم بالالتحاق بكلية أصول الدين أسوة بالإمام الطيب
على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد مثيرة من استقبال جماهير طرابزون لصلاح
نقابة الأطباء تحذّر من وصفات علاج السرطان غير العلمية: كربونات الصوديوم قد تسبّب مضاعفات خطيرة|فيديو
بتهمة انتحال صفة صحفية.. نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة أوبر
إيران تحذر من استهداف منشآت الطاقة الخليجية حال تعرضها لهجوم أمريكي
نجوم السياسة والإعلام والرياضة يؤدون واجب العزاء للنائب محمد شبانة في وفاة والدته|صور
رسميا.. "جرويتر فورت" الألماني يضم عمر عبدالمجيد حتى 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31328 طن تشمل : 2395 طن علف بنجر و 12000 طن جبس و 4915 طن كلينكر و 8005 طن يوريا و 4013 طن بضائع متنوعة .


كما  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30499 طن تشمل : 10203 طن خردة و 1042 طن خشب زان و 408 طن حديد و 1773 طن أرز و 11138 طن فول صويا و 3000 طن فول صب و 2750 طن ابلاكاش و 492 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 185 طن   .
بينما بلغت حركة الصادر  و الوارد من الحاويات 926 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2208 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74712 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 39522 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5036 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

محافظة الغربية

محافظة الغربية: 3 منشآت صحية تحصل على الاعتماد المبدئي من "GAHAR"

محافظ القاهرة و العروسين

وسط أجواء من البهجة.. محافظ القاهرة يحتفل بزفاف عروس من أبناء دور الرعاية

ميناء دمياط

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

بالصور

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بعد انتقال محمد صلاح.. ماذا تعرف عن مدينة طرابزون التركية؟

مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم
طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم
طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد