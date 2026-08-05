تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31328 طن تشمل : 2395 طن علف بنجر و 12000 طن جبس و 4915 طن كلينكر و 8005 طن يوريا و 4013 طن بضائع متنوعة .



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30499 طن تشمل : 10203 طن خردة و 1042 طن خشب زان و 408 طن حديد و 1773 طن أرز و 11138 طن فول صويا و 3000 طن فول صب و 2750 طن ابلاكاش و 492 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 185 طن .

بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 926 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2208 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74712 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 39522 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5036 حركة .