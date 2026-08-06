محافظ البحيرة: تنسيق مستمر مع أعضاء النواب والشيوخ لتلبية مطالب المواطنين

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أهمية الاجتماعات الدورية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارها منصة فاعلة لتبادل الرؤى وطرح التحديات والمقترحات، بما يسهم في سرعة التعامل مع احتياجات المواطنين، ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمحافظ البحيرة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمس احتياجات المواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات بمختلف القطاعات.

وتناول اللقاء عددًا من المطالب والمشكلات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشملت قطاعات ومجالات خدمية متنوعة، حيث استمعت محافظ البحيرة إلى الملاحظات والمقترحات المطروحة، ووجهت بدراسة كل مطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة معدلات الإنجاز، إلى جانب بحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات والمرافق وتحسين البنية التحتية، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة حريصة على تعزيز جسور التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم حلقة وصل أساسية مع المواطنين، مشيرةً إلى أن نقل مطالب واحتياجات الشارع بصورة مستمرة يسهم في تحديد الأولويات وتوجيه الجهود نحو الملفات الأكثر احتياجًا.