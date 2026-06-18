البنك المركزي: 16.52 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي في ديسمبر الماضي

ارتفع رصيد الإئتمان المحلي بنهاية العام الماضي إلي 16.52 تريليون جنيه مقابل 16.22 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 16.04 تريليونًا في أكتوبر من نفس العام.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي أظهر وصول صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان المحلي لـ11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 11.1 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ 10.99 تريليون جنيها في أكتوبر 2025.

وبلغ رصيد الأوراق المالية 8.723 تريليون جنيه ديسمبر 2025 مقابل 8.76 تريليون جنيه نوفمبر 2025 ومقارنة بـ8.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وسجل حجم المطلوبات من قطاع الأعمال العام نحو 510.8 مليار جنيه ديسمبر 2025 مقابل 508.622 مليار جنيه نوفمبر 2025 ومقارنة بـ504.8 مليار جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بما في ذلك بنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم؛ مسجلة 3.273 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 3.213 تريليون جنيه نوفمبر السابق ومقارنة بـ3.14 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

ووصل حجم المطلوبات من القطاع العائلي نحو1.4 تريليون جنيه ديسمبر الماضي مقابل 1.43 تريليون جنيه في نوفمبر 2025؛ مقارنة بـ1.41تريليون جنيه في أكتوبر 2025.