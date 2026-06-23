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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يحافظ البنك المركزي على العملات من التزوير؟

البنك المركزي
البنك المركزي
البهى عمرو

أكد المحلل الاقتصادي أحمد زغلول، أن الجهاز المصرفي والبنك المركزي هو خط الدفاع الأول فيما يتعلق بمسألة كشف التزييف الخاص بالعملة.

وقال أحمد زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك المركزي يفرض على البنوك وشراكات الصرافة أن يكون بها ماكينات عد أموال متطورة.

وأردف أن ماكينات عد الأموال الحديثة يمكنها كشف الأموال المزيفة من الأموال السليمة عند عمليات الإيداع، موضحا أن هناك العديد من الأمور التأمينية للعملة يستخدمها البنك المركزي.

وأضاف المحلل الاقتصادي أحمد زغلول أن البنك المركزي أصبح يستخدم الأحبار المتغيرة الألوان في طباعة العملات وهو ما يظهر عندما تميل ناحية معينة يتغير اللون.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفي صحة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزي وتداولها بالأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي ، فى بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي حركة تداول العملات، والبلاغات الواردة في هذا الشأن، مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري.

وأكد البنك المركزي، أن العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

وناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

البنك المركزي العملات الجهاز المصرفي

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