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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

​البنوك تبدأ إجازة 3 أيام بمناسبة "30 يونيو".. تدابير مكثفة لتغذية ماكينات الـATM

البنوك تبدأ إجازة 3 أيام
البنوك تبدأ إجازة 3 أيام
خالد يوسف

​أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المحلية بدءاً من صباح غدٍ الخميس، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وتمتد العطلة لثلاثة أيام متتالية كفرصة لالتقاط الأنفاس في القطاع المصرفي، على أن تستأنف جميع الفروع تقديم خدماتها المعتادة واستقبال الجمهور صباح الأحد المقبل، ومع بدء الإجازة، تتجه الأنظار نحو جاهزية البنية التكنولوجية للمصارف لضمان استمرار المعاملات المالية الحيوية للمواطنين دون توقف.

موعد إجازة البنوك بمناسبة 30 يونيو

تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر غدا الخميس 2 يوليو 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأنف العمل صباح الأحد 5 يوليو 2026، وبذلك تحصل البنوك على 3 أيام إجازة متصلة، تشمل يوم الخميس إلى جانب عطلتي الجمعة والسبت الأسبوعية.

وفي المقابل، أكد البنك المركزي استمرار إتاحة الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء طوال فترة الإجازة، من خلال تطبيقات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، بالإضافة إلى إمكانية إجراء التحويلات اللحظية بين الحسابات عبر تطبيق إنستاباي.

ويأتي قرار البنك المركزي بالتزامن مع قرار الحكومة باعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو.

​خطط استباقية لتغذية ماكينات الصراف الآلي

​في مواجهة الطلب المتزايد على النقد الكاش خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية، وضعت البنوك خططاً استباقية مكثفة لإعادة تغذية شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

 

وتعمل غرف العمليات بالبنوك على مدار الساعة لمراقبة مستويات النقدية داخل الماكينات، والتدخل الفوري لإعادة تعبئتها قبل نفادها، لاسيما في المناطق الحيوية والمراكز التجارية والمحافظات السياحية التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

خدمات البنوك خلال الإجازة

تواصل ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك العمل طوال فترة الإجازة والعطلة الأسبوعية، بما يسمح للعملاء بإجراء عدد من الخدمات الأساسية، ومنها ما يلي:

-سحب وإيداع الأموال وفقا لإمكانات كل ماكينة.

-الاستعلام عن رصيد الحساب.

-تحويل الأموال بين الحسابات.

-سداد الفواتير والخدمات.

-استخدام المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية.

​الطفرة الرقمية وقنوات الدفع الإلكترونية

​لم تعد الإجازات المصرفية تشكل عائقاً أمام إتمام المعاملات بفضل الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التحول الرقمي في مصر. 

وتتيح البنوك لعملائها تشكيلة واسعة من الخدمات عبر تطبيقات "الإنترنت البنكي" والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب منظومة شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باي). 

وتتيح هذه القنوات الرقمية للمستخدمين إجراء عمليات تحويل الأموال، دفع الفواتير، الاستعلام عن الأرصدة، وشراء الشهادات والودائع في أي وقت ومن أي مكان وبأعلى مستويات الأمان.

​استقرار القطاع المصرفي كركيزة للاقتصاد

​تأتي ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام في وقت يبرهن فيه القطاع المصرفي المصري على مرونته وقدرته العالية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. 

فقد نجحت السياسات النقدية المقيدة التي يتبعها البنك المركزي في تعزيز مستويات السيولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ودعم جدار الحماية المالي للدولة. وتؤكد مؤشرات السلامة المالية للمصارف المصرية على قوة مراكزها المالية وقدرتها على دعم خطط التنمية المستدامة.

​آليات الدعم الفني وخدمة العملاء

​لضمان تجربة مستخدم خالية من العقبات، رفعت مراكز الاتصال وخدمة العملاء (Call Centers) بمختلف البنوك درجة استعدادها للرد على استفسارات المواطنين وحل أي مشكلات تقنية قد تواجههم أثناء استخدام البطاقات المصرفية أو التطبيقات الإلكترونية. 

وتستمر هذه الفرق في العمل بنظام النوبات المتتالية طوال فترة الإجازة لتقديم الدعم الفني الفوري، مما يضمن انسيابية الحركة المالية حتى عودة الموظفين إلى مكاتبهم وفتح الأبواب لاستقبال العملاء مجدداً صباح الأحد.

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