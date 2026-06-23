قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون في الأمن الغذائي وتجارة الحبوب
الأوقاف: 170.5 مليون جنيه دعما لـ46.8 ألف مستفيد عبر إدارة البر |خاص
الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا
إعلامي عن تريزيجه: لاعب سالك وربنا يوفقه
ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على عمليات التفتيش النووي
رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
الأزهر للفتوى: قضاء حوائج الناس من أعظم أبواب الخير وجبر الخواطر
وزير الصناعة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030
مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟
وزير خارجية باكستان: هجمات إسرائيل على لبنان كادت أن تعرقل التوصل لاتفاق قبل محادثات أمريكا وإيران
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
18 ميسي و16 مبابي.. من يحسم لقب الهداف الأعظم في تاريخ كأس العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الامتحانات مستمرة.. 3 أيام متتالية إجازة 30 يونيو 2026

اجازة 30 يونيو2026
اجازة 30 يونيو2026
رشا عوني

في ظل ترقب الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، لـ موعد إجازة 30 يونيو وما سيتم ترحيلها ، وهو ما تم الإعلان عنه رسمياً اليوم بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم ترحيل أغلب الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس كي يتمكن الموظفون من الحصول على 3 أيام إجازة متتالية خلال بعض العطلات الرسمية2026 . 

رئيس الوزراء يعلن ترحيل إجازة 30 يونيو

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

استمرار الامتحانات وفق الجداول المحددة

كما أعلن رئيس الوزراء استمرار أعمال امتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

تحل ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لما يتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة في الدولة

 يُذكر أن سياسة الترحيل هذه تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية العمل وإتاحة الفرصة للمواطنين لقضاء أوقات أطول مع عائلاتهم، خاصة خلال فصل الصيف.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2026.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليو 2026.

إجازة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطها بالمناسبات الوطنية والدينية، إلى جانب كونها فرصة للراحة وتنظيم الأوقات الأسرية والسفر، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية.

إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص

 

ومن المتوقع أن يصدر وزير العمل قراراً بـ ترحيل إجازة 30 يونيو2026، بشكل مماثل لقرار رئيس الوزراء اليوم، لتكون الإجازة يوم الخميس 2 يوليو بدلاً من الثلاثاء 30 يونيو2026. 

إجازة البنوك 30 يونيو

ومن المقرر أن يحدد البنك المركزي، إجازة البنوك العاملة في مصر، في ضوء قرار رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن تكون إجازة البنوك 3 أيام متتالية وهي الخميس 2 يوليو و الجمعة3 يوليو والسبت4 يوليو.

اجازة 30 يونيو موعد اجازة 30 يونيو ترحيل اجازة 30 يونيو الاجازات الرسمية2026 اجازة 30 يونيو للقطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

هانز فليك منحه الفرصة.. برشلونة يكافئ حمزة عبد الكريم بعقد طويل الأمد

أشرف العربي

رئيس معهد التخطيط القومي يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

بالتعاون مع الصندوق السيادي.. وزير الاستثمار: إطلاق صناديق لدعم الصناعة والمواهب الرياضية

بالصور

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد