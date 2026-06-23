الامتحانات مستمرة.. 3 أيام متتالية إجازة 30 يونيو 2026

في ظل ترقب الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، لـ موعد إجازة 30 يونيو وما سيتم ترحيلها ، وهو ما تم الإعلان عنه رسمياً اليوم بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم ترحيل أغلب الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس كي يتمكن الموظفون من الحصول على 3 أيام إجازة متتالية خلال بعض العطلات الرسمية2026 .

رئيس الوزراء يعلن ترحيل إجازة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

استمرار الامتحانات وفق الجداول المحددة

كما أعلن رئيس الوزراء استمرار أعمال امتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

تحل ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لما يتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة في الدولة

يُذكر أن سياسة الترحيل هذه تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية العمل وإتاحة الفرصة للمواطنين لقضاء أوقات أطول مع عائلاتهم، خاصة خلال فصل الصيف.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2026.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليو 2026.

إجازة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطها بالمناسبات الوطنية والدينية، إلى جانب كونها فرصة للراحة وتنظيم الأوقات الأسرية والسفر، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية.

إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص

ومن المتوقع أن يصدر وزير العمل قراراً بـ ترحيل إجازة 30 يونيو2026، بشكل مماثل لقرار رئيس الوزراء اليوم، لتكون الإجازة يوم الخميس 2 يوليو بدلاً من الثلاثاء 30 يونيو2026.

إجازة البنوك 30 يونيو

ومن المقرر أن يحدد البنك المركزي، إجازة البنوك العاملة في مصر، في ضوء قرار رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن تكون إجازة البنوك 3 أيام متتالية وهي الخميس 2 يوليو و الجمعة3 يوليو والسبت4 يوليو.