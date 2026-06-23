اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وفقاً لما نقلته قناة الأولي المصرية.

ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.

إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو

ويأتي القرار في إطار تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بالمناسبات الوطنية، خاصة ثورة 30 يونيو التي تعد من أبرز الأحداث في التاريخ الحديث للدولة المصرية.

استمرار الامتحانات وفق الجداول المحددة

وأكد القرار على استمرار أعمال الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية وفق الجداول الزمنية المقررة مسبقًا، دون أي تغيير، لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثرها بالإجازة الرسمية.

قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026

وفي السياق ذاته، يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام، والتي تشمل عددًا من المناسبات الوطنية والدينية، أبرزها:

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)

أهمية الإجازات الرسمية

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطها بالمناسبات الوطنية والدينية، إلى جانب كونها فرصة للراحة وتنظيم الأوقات الأسرية والسفر، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية.