هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

​تُشكل الإجازات الرسمية في جمهورية مصر العربية أهمية خاصة لدى ملايين العاملين في القطاعات الحكومية، العامة والخاصة، حيث يترقبها الجميع ليس فقط كفترات للراحة والتقاط الأنفاس من ضغوط العمل اليومية، بل أيضاً كفرص مثالية للتجمع العائلي والتخطيط للمصايف والرحلات، خاصة خلال أشهر الصيف، ومع حلول النصف الثاني من عام 2026، يتصدر البحث عن موعد إجازة ثورة 30 يونيو، وآلية تطبيق قرار ترحيلها، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

​إجازة ثورة 30 يونيو 2026.. هل تخضع لقرار الترحيل؟

وفقاً للأجندة الرسمية المعتمدة للدولة، تحل ذكرى ثورة 30 يونيو لعام 2026 في يوم الثلاثاء. وبناءً على السياسة الإدارية التي تنتهجها الحكومة المصرية منذ عدة سنوات بقرار رسمي من مجلس الوزراء، فإن هناك قاعدة ثابتة يتم تطبيقها على العطلات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع (خارج أيام الجمعة والسبت).

​تقضي هذه السياسة بترحيل الإجازات التي توافق أياماً مثل الثلاثاء أو الأربعاء إلى يوم الخميس التالي من نفس الأسبوع. والهدف الأساسي من هذا الإجراء هو منع تشتت أسبوع العمل، ومنح الموظفين عطلة متصلة وممتدة لثلاثة أيام (الخميس، الجمعة، والسبت)، مما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وإعطاء فرصة حقيقية للمواطنين للاستجمام.

​لذلك، من المنتظر والموقع طبقاً للمتبع إدارياً، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً رسمياً بترحيل إجازة ثورة 30 يونيو (الثلاثاء) لتصبح يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة والقطاع الخاص وبنوك السوق المحلي.

​أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر حتى نهاية 2026

بعد انقضاء إجازات النصف الأول من العام والتي اختتمت بإجازتي عيد الأضحى المبارك ورأس السنة الهجرية، يتبقى في جعبة عام 2026 عدد محدود من العطلات الرسمية المرتبطة بمناسبات وطنية ودينية بارزة.

​يوضح الجدول التالي المواعيد الفلكية والرسمية المتبقية لهذه الإجازات:

- يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة ونصر اكتوبر العظيم

طبيعة الإجازات وقواعد العمل بها

​تُعد جميع الإجازات المذكورة، رسمية مدفوعة الأجر بالكامل بموجب قوانين العمل المصرية (قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل الموحد الخاص بالقطاع الخاص).

​ومع ذلك، يتيح القانون لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وكذلك بعض الجهات الحكومية الحيوية (مثل المستشفيات، ومرافق المياه والكهرباء، وقوات الأمن)، تشغيل العاملين في هذه الأيام إذا اقتضت مصلحة العمل أو الإنتاج ذلك، شريطة أن يتم تعويض الموظف بموجب القانون من خلال:

​ـ أجر مضاعف عن اليوم الذي عمل فيه خلال العطلة الرسمية.

​ـ أو منح الموظف يوماً بديلًا للراحة وفقاً لما تنظمه اللوائح الداخلية لكل مؤسسة.