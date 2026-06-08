أقرب إجازة رسمية في مصر 2026.. مواعيد العطلات المتبقية كاملة

أقرب إجازة رسمية في مصر 2026 .. يواصل المواطنون البحث عن موعد أقرب إجازة رسمية في مصر خلال عام 2026، بالتزامن مع اقتراب عدد من المناسبات الدينية والوطنية التي تمنح العاملين في مختلف القطاعات أيام راحة مدفوعة الأجر، سواء للتخطيط للسفر أو قضاء أوقات مميزة مع الأسرة والأصدقاء، وتأتي إجازة رأس السنة الهجرية 1448 في مقدمة الإجازات المنتظرة خلال الفترة المقبلة باعتبارها أقرب عطلة رسمية مرتقبة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 في مصر

وفقا للحسابات الفلكية، تحل مناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هجريا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، فيما ينتظر المواطنون الإعلان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة ومجلس الوزراء لتحديد موعد الإجازة المعتمد بشكل نهائي.

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وتحظى هذه المناسبة باهتمام واسع من المواطنين كل عام، نظرا لارتباطها ببداية عام هجري جديد، وهو ما يجعلها من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها العاملون في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع العام.

حسم بداية العام الهجري الجديد 1448

في الوقت ذاته، تترقب الأوساط الرسمية والشعبية ما ستعلنه دار الإفتاء المصرية بشأن موعد انتهاء العام الهجري 1447 وبداية العام الهجري 1448، وذلك من خلال استطلاع هلال شهر محرم عقب غروب شمس يوم الاثنين 15 يونيو الجاري.

ووفقا للضوابط الشرعية المعمول بها، فإذا كان شهر ذي الحجة 29 يوما وثبتت رؤية الهلال، فإن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 سيكون أول أيام شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فسيكون يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 هو أول أيام العام الهجري الجديد 1448 هـ.

هل يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2026؟

ويترقب المواطنون أيضا القرار الحكومي المرتقب بشأن آلية تطبيق إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام، خاصة مع استمرار العمل بنظام ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع في مناسبات محددة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 الموعد الرسمي لإجازة رأس السنة الهجرية 2026 - 1448، لتوضيح ما إذا كانت الإجازة ستبقى في موعدها المحدد أو سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وذلك وفقا لما تنص عليه أجندة العطلات الرسمية المعتمدة.

العطلات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

وتعد الإجازات الرسمية المقررة في الدولة إجازات مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 المواعيد الآتية:

يوم الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الخميس 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

أهمية متابعة الإعلانات الرسمية الخاصة بالإجازات

ويؤكد المختصون أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات المختصة بشأن مواعيد الإجازات، خاصة في المناسبات المرتبطة بالرؤية الشرعية للأهلة، إذ قد تختلف المواعيد النهائية المعتمدة عن التقديرات الفلكية وفقا لما تسفر عنه نتائج استطلاع الهلال.

كما تساعد معرفة جدول الإجازات الرسمية مسبقا على تنظيم الخطط العائلية والرحلات والارتباطات الشخصية، إلى جانب ترتيب مواعيد العمل والإجازات السنوية بشكل أكثر كفاءة طوال العام.

ومع اقتراب منتصف يونيو، تبقى إجازة رأس السنة الهجرية 1448 الحدث الأبرز الذي ينتظره ملايين المواطنين، في ظل ترقب الإعلان الرسمي الذي سيحدد موعد العطلة النهائية وآلية تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة.