قطر القطري يعلن تعاقده مع الإسباني ألبيرتو راميس رسميا

أعلن نادي قطر اليوم الإثنين، عن تعاقده مع اللاعب الإسباني ألبيرتو راميس لوجي، قادما من نادي معيذر، للانضمام إلى صفوف الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2026 / 2027.

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" ، أن التعاقد مع اللاعب يأتي في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

ولم يكشف نادي قطر عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

وكان اللاعب الإسباني قد انضم إلى صفوف معيذر في صيف عام 2025.

ويتطلع نادي قطر الذي يقوده الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز للموسم الثاني على التوالي، إلى تحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل.

ترتيب قطر

أنهى نادي قطر الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم "دوري نجوم بنك الدوحة"، إلى جانب الظهور بصورة مشرفة في دوري أبطال الخليج للأندية.