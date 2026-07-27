قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفا يعلن صاحب أفضل هدف في مونديال 2026.. نجم الرأس الأخضر يتوج بالجائزة
دا حضن أبوي | ننشر شهادة ضحية صاحب بيت فاطم في التحرش بالفتيات
ألفاظ خادشة | محامين سوهاج تتقدم ببلاغ ضد مضيفة طيران لإساءتها لأبناء المحافظة
إنفانتينو يفتح النار على منتقدي كأس العالم 2026
طلب مثير للجدل من وكيل محمد صلاح يتسبب في تعثر انتقاله إلى بشكتاش
موجة حارة جديدة غداً .. حالة الطقس
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 | من هو مدير أمن مطار القاهرة الجديد
غدا.. فتح باب الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول
النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية
انتعاش الجنيه المصري اليوم .. وتراجع أسعار العملات العربية والأجنبية
المصري يحسم صفقة عبدالله الزياني
مشهد أخوي .. المحافظ يلبي نداء مصاب حاملًا إليه كرسيًا كهربائيًا بمنزله | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قطر القطري يعلن تعاقده مع الإسباني ألبيرتو راميس رسميا

قطر القطري
قطر القطري
مجدي سلامة

أعلن نادي قطر اليوم الإثنين، عن تعاقده مع اللاعب الإسباني ألبيرتو راميس لوجي، قادما من نادي معيذر، للانضمام إلى صفوف الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2026 / 2027.

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" ، أن التعاقد مع اللاعب يأتي في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

ولم يكشف نادي قطر عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

وكان اللاعب الإسباني قد انضم إلى صفوف معيذر في صيف عام 2025.

ويتطلع نادي قطر الذي يقوده الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز للموسم الثاني على التوالي، إلى تحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل.

ترتيب قطر

أنهى نادي قطر الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم "دوري نجوم بنك الدوحة"، إلى جانب الظهور بصورة مشرفة في دوري أبطال الخليج للأندية.

قطر القطري ألبيرتو راميس معيذر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أكتوبر

وزارة الداخلية

حركة تنقلات الشرطة 2026.. من هو مدير أمن الإسكندرية الجديد

تهريب هواتف محمولة وساعات وعطور

جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وساعات وعطور

بالصور

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد