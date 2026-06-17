بعد رأس السنة الهجرية.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تبدأ غداً الخميس إجازة رأس السنة الهجرية التي تم ترحيلها بقرار حكومي رسمي للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات، حيث يتمتع الموظفون على مستوى الدولة بعطلة رسمية ممتدة ثلاثة أيام، ولذلك ترتفع عمليات البحث عن جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2026 بعد إجازة رأس السنة الهجرية.

إجازة رأس السنة الهجرية2026

ومنذ أيام، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن يكون غداً الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

يشمل هذا القرار العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

3 أيام إجازة رأس السنة الهجرية

وبعد قرار رسمي من رئيس الوزراء بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية، يتمتع الموظفون بـ 3 أيام عطلة متتالية ابتداءً من غداً الخميس وهي:

الخميس: إجازة رأس السنة الهجرية (مرحلة).

الجمعة: العطلة الأسبوعية الرسمية.

السبت: العطلة الأسبوعية الرسمية.

إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

إجازة رأس السنة الهجرية

الأربعاء 17 يونيو 2026.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2026.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليو 2026.

إجازة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

وفق الأجندة الرسمية المعتمدة، يصل عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا، موزعة بين المناسبات الدينية والوطنية المختلفة.

وتُعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 من أبرز هذه المناسبات نظرًا لما تحمله من قيمة دينية خاصة، بالإضافة إلى ارتباطها هذا العام بعطلة أسبوعية تمنح العاملين إجازة ممتدة.

وتحرص الحكومة على الإعلان عن جميع الإجازات الرسمية بشكل مسبق لتنظيم سير العمل داخل الجهات الحكومية والخاصة.

3 أيام إجازة البنوك

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، غدا الخميس 18 يونيو 2026، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448، حيث تحصل كافة البنوك العاملة في مصر، وعددها 36 بنكا يعمل في السوق المحلي، على إجازة 3 أيام تبدأ من غدا الخميس، بسبب تزامن الأجازة الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت، مع إجازة رأس السنة الهجرية، ويستأنف العمل صباح يوم الأحد 21 يونيو 2026.