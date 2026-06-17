بقرار حكومي.. غدا إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

يهتم عدد كبير من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448، حيث أصبحت من أكثر الكلمات بحثاً لدى المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، بعدما أعلنت الحكومة منح العاملين بالقطاعين العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر غدًا بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك في إطار الاحتفال ببدء العام الهجري الجديد.



موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن غدا الخميس الموافق 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1448هجرية.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن القرار يسري على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص

كما حدد حسن رداد، وزير العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وقال «رداد»، بحسب بيان وزارة العمل، إن الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ.

رسائل تهنئة بالعام الهجري 1448

-مع بداية السنة الهجرية، أسأل الله أن يكتب لكم التوفيق في كل خطوة ويملأ حياتكم بالسكينة والطمأنينة ويخلف عليكم بكل خير وتوفيق.

-بداية العام الهجري الجديد اسأل الله عز وجل بأن يكون عاما مليئا بالبركة ومزدهرا بالخير واليمن ورضا رب العرش العظيم على الأمة الإسلامية.

-كل عام وأنتم جميعا والأمة الإسلامية بخير كل عيد وأنتم بخيـر، أهديكم أجمل التهاني بمناسبه العام الهجري الجديد 1448

-اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وأنتم بأتم الصحة والعافية كل عام وأنتم الى الله أقرب.

-تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات فإن سبقتموني فأنتم الكرماء وإن سبقتكم فمنكم تعلمت تهنئة الأعزاء والأصدقاء.

-أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك العام الهجري الجديد عليكم وعلينا عام هجري سعيد 1448 كل عام وأنتم بخير.

-اللهم إنا نستودعك مستقبلا لا نعلم خفاياه ولكننا نعلم أنك خير مدبر وخير من أودعت له الودائع فاجعل القادم أجمل مما مضى يا رب.

-اللهم في عامنا الجديد أفرح قلوبنا واغسل أحزاننا وهمومنا واغفر ذنوبنا وخطايانا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين.

-اللهم ما قسمت في هذا العام من خير، وبركة، وسعادة، ومغفرة وشفاء، وعافية، وسعة رزق، واستجابة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب إنك على كل شيء قدير.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

- يوم الخميس 18 يونيو 2026: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 2 يوليو 2026: إجازة بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة.