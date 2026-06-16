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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

إجازة رأس السنة الهجرية
إجازة رأس السنة الهجرية
عبد العزيز جمال

أصبحت إجازة رأس السنة الهجرية 2026 من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلنت الحكومة رسميًا موعد العطلة المرتقبة التي ينتظرها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة أنها ستمنح الموظفين فرصة للاستمتاع بعطلة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ويترقب ملايين المواطنين تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية 2026 باعتبارها أول عطلة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن كونها إحدى المناسبات الدينية المهمة التي تحرص الدولة على منح العاملين خلالها إجازة مدفوعة الأجر.

قرار رسمي بشأن إجازة رأس السنة الهجرية 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي باعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 1448 هـ.

كام يوم.. إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص

وتسري الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار السياسة الحكومية الخاصة بترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

ويأتي هذا القرار ليمنح الموظفين فرصة أكبر للاستفادة من العطلات الرسمية وقضاء أوقات الراحة مع أسرهم.

لماذا تمتد الإجازة إلى 3 أيام متتالية؟

تكمن أهمية إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في أنها لن تقتصر على يوم واحد فقط، بل ستتحول إلى عطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام متواصلة.

فبحسب الحسابات الفلكية كان من المتوقع أن توافق المناسبة يوم الأربعاء 17 يونيو، إلا أن الحكومة قررت ترحيل الإجازة إلى الخميس 18 يونيو.

وبذلك يحصل العاملون على:

الخميس 18 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الجمعة 19 يونيو: عطلة أسبوعية.

السبت 20 يونيو: عطلة أسبوعية.

وهو ما يمنح الموظفين ثلاثة أيام متتالية من الراحة دون الحاجة إلى الحصول على إجازات إضافية.

أول عطلة رسمية بعد عيد الأضحى

تمثل إجازة رأس السنة الهجرية 2026 أول مناسبة رسمية يحصل خلالها الموظفون على إجازة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك التي شهدت فترة راحة طويلة خلال نهاية مايو الماضي.

ولهذا السبب تحظى الإجازة باهتمام كبير من المواطنين الذين يخططون للسفر أو قضاء أوقات عائلية أو استغلالها في الراحة بعد فترة من العمل المتواصل.

كما يترقب العاملون في القطاع الخاص صدور القرارات التنفيذية الخاصة بالإجازة، خاصة أن قانون العمل يمنحهم الحق في الحصول على الإجازة أو العمل خلالها مقابل أجر مضاعف.

موعد رأس السنة الهجرية

العطلات الأسبوعية المتبقية خلال يونيو 2026

إلى جانب إجازة رأس السنة الهجرية 2026، يتضمن شهر يونيو عددًا من العطلات الأسبوعية التي تمنح الموظفين فترات راحة إضافية.

وتشمل هذه العطلات:

الجمعة 12 يونيو والسبت 13 يونيو.

الجمعة 19 يونيو والسبت 20 يونيو.

الجمعة 26 يونيو والسبت 27 يونيو.

ويعد يونيو من الشهور التي تتضمن عددًا جيدًا من أيام الراحة مقارنة ببعض أشهر العام الأخرى.

أبرز الإجازات الرسمية بعد رأس السنة الهجرية

بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية 2026، ينتظر المواطنون مجموعة من المناسبات الرسمية الأخرى خلال النصف الثاني من العام.

ومن أبرز الإجازات المتبقية:

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

وتمنح هذه المناسبات الموظفين عدة فرص للحصول على فترات راحة إضافية على مدار العام.

عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

وفق الأجندة الرسمية المعتمدة، يصل عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا، موزعة بين المناسبات الدينية والوطنية المختلفة.

وتُعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 من أبرز هذه المناسبات نظرًا لما تحمله من قيمة دينية خاصة، بالإضافة إلى ارتباطها هذا العام بعطلة أسبوعية تمنح العاملين إجازة ممتدة.

وتحرص الحكومة على الإعلان عن جميع الإجازات الرسمية بشكل مسبق لتنظيم سير العمل داخل الجهات الحكومية والخاصة.

كيف يمكن الاستفادة من الإجازة الممتدة؟

توفر إجازة رأس السنة الهجرية 2026 فرصة مناسبة للتخطيط لقضاء وقت مميز مع الأسرة أو الأصدقاء، خاصة مع امتدادها لثلاثة أيام متواصلة.

ويمكن استغلال الإجازة في:

السفر القصير إلى المدن الساحلية.

زيارة الأقارب والأصدقاء.

ممارسة الأنشطة الترفيهية.

قضاء وقت أطول مع العائلة.

الاسترخاء واستعادة النشاط قبل العودة إلى العمل.

كما تمنح العطلة فرصة جيدة لإنجاز بعض المهام الشخصية المؤجلة بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

إجازة رأس السنة الهجرية 2026 تفتح باب الراحة قبل الإجازات المقبلة

تمثل إجازة رأس السنة الهجرية 2026 محطة مهمة للعاملين في مختلف القطاعات، خاصة أنها تأتي بعد فترة قصيرة من انتهاء عطلة عيد الأضحى، وتسبق عددًا من المناسبات الرسمية المنتظرة خلال الأشهر المقبلة.

ومع قرار الحكومة بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، أصبح الموظفون على موعد مع عطلة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متتالية، ما يجعلها واحدة من أكثر الإجازات المنتظرة خلال شهر يونيو الجاري.

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