لموظفي الحكومة| إجازة 3 أيام متتالية يونيو الجاري.. وهؤلاء محرومون بأمر القانون

مع بداية العام الهجري الجديد، يترقب الملايين من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حصولهم على إجازات رسمية، ومن المقرر أن توافق عطلة السنة الهجرية الجديدة يوم الخميس المقبل 18 يونيو 2026.

قرار رسمي بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي باعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 1448 هـ.

و على الرغم من كونها إجازة رسمية لجميع العاملين، إلا أن حاجة العمل أحيانا تقتضي عمل بعض الموظفين بأجر مضاعف في ذلك اليوم طبقا لنص القانون.

وطبقا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

- 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

موظفون محرومون من إجازة السنة الهجرية الجديدة

طبقا للقانون، يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

إجازة 3 أيام متتالية

وتجدر الاشارة إلى أن بداية العام الهجري يوافق اليوم، الثلاثاء 17 يونيو، إلا أن الحكومة قررت ترحيل الإجازة إلى الخميس 18 يونيو.

وبذلك يحصل العاملون على:

الخميس 18 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الجمعة 19 يونيو: عطلة أسبوعية.

السبت 20 يونيو: عطلة أسبوعية.



ما يمنح الموظفين ثلاثة أيام متتالية من الراحة دون الحاجة إلى الحصول على إجازات إضافية.