رئيس مجلس الشيوخ مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نجدد العهد على دعم مسيرة التنمية

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعرب خلالها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لفخامته بهذه المناسبة المباركة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس، أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل مصدرًا للقيم والدروس العظيمة في التوكل على الله والأخذ بالأسباب، فضلًا عما تحمله من معاني الأخوة والتضحية والعطاء.

وشدد المستشار عصام فريد على أن مجلس الشيوخ يجدد عهده بمواصلة بذل أقصى الجهود لدعم مسيرة التنمية والرخاء في مصر، ومساندة خطط البناء والتطوير التي تشهدها البلاد تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مثمنًا ما يبذله من جهود وطنية مخلصة من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ برقيته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وأن يحفظ مصر وشعبها، وأن يعم الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية .