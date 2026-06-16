قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات واسعة.. وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق
أول يوليو.. تقديم خدمات السجل التجاري عبر 4700 منفذ بريدي للمواطنين
القاتل الصامت.. تحذيرات من صيف أكثر قسوة| ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظون ورؤساء جامعات يهنئون الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

محافظون ورؤساء جامعات يهنئون الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
محافظون ورؤساء جامعات يهنئون الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
أ ش أ

بعث عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات المصرية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد، متعهدين بمواصلة الجهود من أجل توفير حياة كريمة لكل إنسان مصري.

ففي محافظة شمال سيناء.. بعث المحافظ الدكتور خالد مجاور، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية.

وتوجه المحافظ : "بهذه المناسبة إلى المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار، وأن يرعاكم و يسدد خطاكم نحو استكمال مسيرة عطائكم الوطنية من أجل البناء والتنمية لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة".

وقال المحافظ : "نعاهد الله على المضي قدما خلف قراراتكم الحكيمة من أجل توفير حياة كريمة لكل إنسان مصري داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

وفي محافظة جنوب سيناء، بعث المحافظ الدكتور إسماعيل كمال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

كما تقدم محافظ جنوب سيناء بالتهنئة إلى القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة، والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، وجميع أهالي المحافظة، بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيا للجميع دوام الصحة والتوفيق، وأن تظل مصر واحة للأمن والتنمية والرخاء.

وأكد المحافظ ، أن هذه المناسبة العطرة تجسد قيم العطاء والتكاتف والعمل المخلص، داعيا إلى مواصلة الجهود وتعزيز روح التعاون بين جميع أبناء الوطن لتحقيق المزيد من الإنجازات والتنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي محافظة المنيا، أعرب المحافظ عماد كدواني في برقيته عن بالغ اعتزازه وتقديره لجهود رئيس الجمهورية المخلصة وعطائه المتواصل في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، لينعم الشعب المصري العظيم بحياة كريمة في ظل قيادة حكيمة ورؤية وطنية مخلصة.

وكذلك بعث رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات تنموية ومشروعات قومية كبرى تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الجامعات المصرية تمثل شريكا رئيسيا في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال إعداد الكوادر المؤهلة، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.

محافظون ورؤساء جامعات برقيات تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الهجري الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

‏مصر ثانيا.. أكثر المنتخبات خوضا لمباريات بدون فوز في كأس العالم

منتخب مصر للسامبو

مصر تحصد 20 ميدالية في البطولة الأفريقية للسامبو بالقاهرة

إمام عاشور وتريفور نوح

مرتديًا قميص منتخب مصر.. تريفور نوح يحتفل بهدف إمام عاشور على طريقته

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد