محافظون ورؤساء جامعات يهنئون الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات المصرية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد، متعهدين بمواصلة الجهود من أجل توفير حياة كريمة لكل إنسان مصري.

ففي محافظة شمال سيناء.. بعث المحافظ الدكتور خالد مجاور، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية.

وتوجه المحافظ : "بهذه المناسبة إلى المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار، وأن يرعاكم و يسدد خطاكم نحو استكمال مسيرة عطائكم الوطنية من أجل البناء والتنمية لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة".

وقال المحافظ : "نعاهد الله على المضي قدما خلف قراراتكم الحكيمة من أجل توفير حياة كريمة لكل إنسان مصري داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

وفي محافظة جنوب سيناء، بعث المحافظ الدكتور إسماعيل كمال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

كما تقدم محافظ جنوب سيناء بالتهنئة إلى القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة، والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، وجميع أهالي المحافظة، بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيا للجميع دوام الصحة والتوفيق، وأن تظل مصر واحة للأمن والتنمية والرخاء.

وأكد المحافظ ، أن هذه المناسبة العطرة تجسد قيم العطاء والتكاتف والعمل المخلص، داعيا إلى مواصلة الجهود وتعزيز روح التعاون بين جميع أبناء الوطن لتحقيق المزيد من الإنجازات والتنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي محافظة المنيا، أعرب المحافظ عماد كدواني في برقيته عن بالغ اعتزازه وتقديره لجهود رئيس الجمهورية المخلصة وعطائه المتواصل في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، لينعم الشعب المصري العظيم بحياة كريمة في ظل قيادة حكيمة ورؤية وطنية مخلصة.

وكذلك بعث رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات تنموية ومشروعات قومية كبرى تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الجامعات المصرية تمثل شريكا رئيسيا في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال إعداد الكوادر المؤهلة، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.