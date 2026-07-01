محافظ الجيزة يشهد احتفالية أكاديمية الفنون بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية الفنون بقاعة سيد درويش بحي العمرانية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة وذلك بدعوة من الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وبحضور نخبة من الفنانين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد محافظ الجيزة أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن بعدما جسدت الإرادة الحرة للشعب المصري في الحفاظ على الدولة الوطنية واستعادة مسارها، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية خلال السنوات الماضية جاء ثمرة لهذه الثورة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن الثقافة والفنون تمثلان أحد أهم أدوات بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والهوية المصرية مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به أكاديمية الفنون في إعداد أجيال من المبدعين القادرين على دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي وعددًا من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية التي جسدت روح ثورة 30 يونيو، واستعرضت بطولات الشعب المصري، إلى جانب ما تشهده الدولة من نهضة تنموية وإنجازات في مختلف القطاعات.

وفي ختام الاحتفالية، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري عن تقديره للدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون ولجميع القائمين على تنظيم الحفل، مثمنًا الجهود المبذولة في تقديم احتفالية وطنية متميزة تسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.