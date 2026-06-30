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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بتوفير فرص عمل خلال لقائه بالمواطنين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الدوري مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكاواهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الطلبات في قطاعات التراخيص والإشغالات والتعليم والعمل ووجّه الجهات المختصة بسرعة دراسة كل حالة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين.

كما كلف المحافظ خلال اللقاء بتوفير فرصتي عمل لمواطنين من ذوي الهمم (نسبة 5%) بالتنسيق بين مديرية العمل وعدد من شركات القطاع الخاص لتسهيل سبل المعيشة لهم . 

ووجّه المحافظ بتوفير سيارة خاصة لاصطحاب أحد المواطنين لاستكمال إجراءات التعاقد في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير حصولهم على فرص العمل والخدمات اللازمة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على أن تلبية احتياجات المواطنين والتعامل الجاد مع شكاواهم يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية لتحقيق تواصل مباشر وفعّال مع المواطنين، ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وهند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة وشيماء عرفة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمهندس ياسين سيد رئيس مركز ومدينة أوسيم وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات المختصة.

محافظ الجيزة الارتقاء بمستوى الخدمات مديرية العمل

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