جهود مكثفة ببولاق الدكرور لمواجهة ملف الإشغالات بالجيزة

شهد حي بولاق الدكرور تحركات ميدانية واسعة ومكثفة اليوم الإثنين، قادها المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس الحي، لمتابعة مشروعات التطوير الجارية، والتعامل الفوري مع الإشغالات والأزمات الطارئة؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

وتضمنت الجولات الميدانية لرئيس الحي متابعة حزمة من الملفات الحيوية، جاء أبرزها:

تفقد أعمال استكمال التطوير الشامل بمحيط المستشفى، بالإضافة إلى متابعة مستجدات مشروع "ممشى أهل بولاق الدكرور" ليصبح متنفسا حضاريا لأهالي المنطقة، كما تفقد المهندس طه عبد الصادق، رفقة أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، والنائب عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة بولاق الدكرور، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع ترعة زنين ومنطقة طابق الديابة، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي عقبات.

كما تابع رئيس حي بولاق الدكرور ميدانيا أعمال إطفاء حريق شبَّ أمام مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية، حيث نجحت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع أجهزة الحي في السيطرة على الموقف وإخماد النيران بشكل كامل ودون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وتنفيذا لتعليمات رئيس الحي بفرض الانضباط في الشارع، قاد نائب رئيس الحي، رفقة إدارة الإشغالات وبصحبة قائد شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت شارع 6 أكتوبر، وأسفرت الحملة عن رفع كافة التعديات وإيداع المضبوطات بمستودع الإشغالات العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

بينما على صعيد تحسين شبكة الطرق والتعامل مع الأعطال، قامت الأجهزة التنفيذية بالحي، بتجهيز شارع ناهيا لأعمال الرصف من خلال متابعة فرد طبقة "الدقشوم" وإزالة العوائق بالطريق، وكذلك الإصلاح الفوري لـ كسر ماسورة مياه بشارع محمد موسى، مع الدفع بسيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة بالكامل من داخل نفق وادي الملوك لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وفي سياق منظومة النظافة والتجميل، وبإشراف من قطاعات الحي المختلفة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تم تنفيذ حملات موسعة شملت:

رفع كفاءة النظافة أسفل محور الفريق كمال عامر (أمام محطة مترو جامعة القاهرة)، مع تكثيف أعمال النظافة بـ شارع ترعة الزمر وشارع مساكن كفر طهرمس، والقيام بأعمال تجريد ورفع الأتربة من على مطلع كوبري ثروت باستخدام اللوادر والمعدات الثقيلة التابعة للحي.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور ، على استمرار وتواصل هذه الحملات اليومية وأعمال التطوير بصفة مستدامة في كافة المناطق الحيوية والخدمية بنطاق الحي، تحقيقًا للمظهر الحضاري اللائق وتلبيةً لمتطلبات المواطنين.