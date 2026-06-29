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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي بمنشأة القناطر

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن معدلات تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي مشددا بتكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروع لدخوله الخدمة الفعلية في أقرب وقت،  وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والرصف بطريق أم دينار الرابط بين قري أم دينار وكفر حجازي والرهاوي بطول ٢,٥ كم ويعتبر طريق موازي لطريق المناشي الخطاطبة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية التي تربط بين القري داخل المراكز والعمل علي تحسين كفاءتها لتوفير محاور مرورية تساهم في تخفيف الكثافة المرورية علي الطرق الرئيسية والحد من الاختناقات المرورية . 

رافق نائب المحافظ خلال الجولة سلامة حماد رئيس مركز منشأة القناطر ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وصابر معوض مشرف عام علي مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ومسؤلي شركة مياه الجيزة .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الصرف الصحي

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