محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر إمبابة والمنيرة الغربية وكرداسة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ للتنسيق والتشاور بشأن احتياجات المواطنين ومتابعة ملفات العمل والخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعات الطرق والنظافة والإنارة ومياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب استعراض عدد من الطلبات والمقترحات الخاصة بالمواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانات المتاحة والخطط الزمنية المحددة.

ناقش اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بناهيا والجدول الزمني للانتهاء من الأعمال، وموقف محطة رفع برك الخيام، ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي بالمنطقة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض مقترح دراسة إمكانية إنشاء مستشفى مركزي بناهيا لخدمة المواطنين في ظل الكثافات السكانية المرتفعة بما يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المجاورة، إلى جانب مناقشة موقف الوحدة الصحية بأرض عزيز عزت.

وتناول اللقاء مشكلة الزحام المروري بشارع ناهيا بمدينة كرداسة وسبل إيجاد حلول جذرية لها إلى جانب مناقشة إنشاء موقف حضاري يخدم المواطنين ومراجعة أعمال صيانة شبكة الإنارة بالمحاور المرورية الجديدة.

كما تم بحث مشكلة الأسواق العشوائية وعلى رأسها سوق منطقة جمال عبد الناصر حتى بني محمد، وما يسببه من إعاقات مرورية على مدار اليوم، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية.

وشملت المناقشات أيضًا موقف أعمال رفع كفاءة وتطوير شارعي المطار والكيلاني، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بإعداد مقايسة تقديرية شاملة لتطوير شارع النيل بداية من ميدان الكيت كات وحتى الوراق، تمهيدًا لإدراجه ضمن خطط التطوير المستقبلية نظرًا لأهميته الحيوية وما يشهده من كثافات مرورية مرتفعة كما وجه بإعداد مقايسات لتطوير شارعي العروبة وجمال عبد الناصر.

وشدد المحافظ على ضرورة إدراج الشوارع الرئيسية والحيوية بالقرى المنتهية المرافق ضمن خطط الرصف والتطوير المستقبلية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى دراسة إطلاق مبادرة مجتمعية بالتعاون بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشركات النظافة تستهدف تنظيم مواعيد إلقاء المخلفات لتتزامن مع مواعيد مرور سيارات الجمع إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمواطنين بما يسهم في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة والمظهر الحضاري.

وفي ختام اللقاء، أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقديرهم للتعاون القائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مثمنين حرص المحافظ على التواصل المستمر ومتابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء وائل حسن مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي، والنواب هند رشاد، ووليد المليجي، وأحمد العجوز، ومحمود مرجان، وخالد تامر طايع، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي شركات المرافق.